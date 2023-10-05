«الداخلية» تستجيب لالتماس مواطن لتجديد بطاقته في المنزل لأسباب صحية

استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين مقيم بمحافظة القليوبية بالموافقة على مساعدته في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به في منزله نظرًا لظروفة الصحية، وأوفدت الوزارة مأمورية لمنزل المذكور، وأنهت الإجراءات اللازمة لتجديد البطاقة وتسليمها له بمحل إقامته.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية، بالتعامل الإيجابي مع المواقف ذات الطابع الإنساني والحالات المرضية، ولاقت المبادرة استحسان وقبول المواطن وشكر رجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسه.