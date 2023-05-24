حبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة في عين شمس.. ومحام يوضح العقوبة

«بنمثل أننا رجال شرطة، عشان نعرف نوقف الناس ونسرقها من غير ما يقاوموا»، بهذه الكلمات بدأ المتهمون بسرقة مبلغا ماليا من شخص في منطقة شرطة عين شمس، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، الاعتراف أمام جهات التحقيق، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

المتهمين: بنمثل إننا رجال شرطة

اتفق 3 أشخاص لهما معلومات جنائية سابقة، يقيمون في القاهرة على تكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة وسرقتهم، وكانوا يتجولوا في شوارع منطقة عين شمس وغيرها من الأماكن كل يوم، ليبحثوا عن هدف جديد، وفقًا لاعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق، بحسب أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيقات التي أجريت معهم، «احنا كنا بنقنع الناس بإننا ظباط شرطة ونلبس زيهم، وكان معنا طبنجة صوت وأظرف وجهاز لاسلكي».

وفي الليلة التي تم القبض عليهم، خرج كل منهم من منزله بعد تحديد خط سيرهم، ووقفوا في المكان المحدد لممارسة نشاطهم الإجرامي، ينتظروا ضحية جديدة، بعد أن تأكدوا أن المنطقة خالية من رجال الشرطة، وبدأوا في تنفيذ خطتهم المتفق عليها، وانتظرو الضحية حتي اقترب منهم، ومثلوا عليه أنهم ضباط شرطة، وارتكبوا جريمتهم بطريقتهم المعتادة، وقاموا بالنصب عليه وسرقوا منه مبلغا ماليا.

ضبط المتهمين

وأفادت النيابة العامة بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين الـ3 في منطقة عين شمس، بتهمة سرقة أحد المواطنيين، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي لممارسة نشاطهم الإجرامي المتفق عليه، واعترفوا أنهم انتحلوا صفة رجال الشرطة لتسهيل عمليات النصب والسرقة، وعثر بحوزتهم على طبنجة صوت وأظرف وجهاز لاسلكي ومبلغا ماليا و2 هاتف محمول، وأنهم استولوا على مبلع مالي من أحد الأشخاص، باستدعاء الشخص المجني عليه تعرف عليهم واتهمهم بالواقعة.

عقوبة انتحال صفة

وقال المحامي، سمير عبد العظيم، إنّه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهمين على جريمتين الأولى انتحال صفة رجال الشرطة، وفقًا للمادة 155 من قانون العقوبات والتي نصت على «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وحسب ما أضاف عبد العظيم فإن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على، «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».

عقوبة النصب والإحتيال

أما الجريمة الثانية هي عقوبة النصب والاحتيال، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات، وفقا للمادة 366، والتي نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».