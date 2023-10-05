إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة بالبحيرة

وجهت الدكتورة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والالتزام بالقانون، وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز بالبحيرة عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة 1903 أمتار جاءت كالتالي:

- 10 حالات بمساحة 846 مترًا عبارة عن ردم حفر وشدات خشبية لعمل سملات خرسانية بنطاق قرى كوم النصر وسيدي عقبة وديروط وسربناي بالمحمودية.

- 5 حالات بمساحة 440 مترًا عبارة عن إيقاف أعمال مباني مخالفة وإزالة حوائط برشيد.

- 3 حالات بمساحة 337 مترا عبارة عن ردم حفر قواعد استعدادا لعمل خرسانة مسلحة بنطاق الوحدات المحلية لقريتي المجد وسمخراط بالرحمانية.

- حالة بمساحة 170 مترًا عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بالوحدة المحلية لقرية النجاح ببدر.

- حالة تعد لمباني بالطوب الأحمر بمساحة 110 متر بإدكو.

تكثيف حملات إزالة تعديات الأراضي

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.