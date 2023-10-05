انهيار منزل ريفي دون خسائر في الأرواح بسبب كسر خط مياه بالقليوبية

شهدت قرية العمار الكبرى التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، انهيار منزل ريفي مكون من طابقين، حوائط حاملة بالطوب الأحمر والأسمنت، ومسقوف بالخشب دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بفحص المنازل المجاورة وتكليف الأجهزة المعنية بإصلاح ماسورة المياه العمومية بمنطقة الانهيار.

انهيار منزل بقرية العمار مركز طوخ

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العميد تامر موسي حنفي مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغًا بانهيار منزل مكون من طابقين في قرية العمار الكبرى التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

كسر ماسورة مياه عمومية سبب انهيار المنزل

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتبين من التحريات والمعاينة وجود كسر بماسورة مياه عمومية بالشارع الرئيسي بمنطقة السوق بقرية العمار الكبرى، تسببت في انهيار منزل المواطن «وائل.ف»، المكون من طابقين، وأمرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإصلاح الكسر بخط المياه الرئيسي بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ومجلس مدينة طوخ.