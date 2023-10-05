أعراض مرض تسبب في دخول الدكتور هاني الناظر للمستشفى.. «صدمة»

حالة واسعة من الحزن والقلق انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، تعرضه لوعكة صحية شديدة الأيام الأخيرة، لم يُعلن عن تفاصيلها، بل اكتفى بالمطالبة بالدعاء، وهو ما تسبب خوف متابعيه، ليتحول المنشور لساحة من الدعاء ومناجاة الله بالشفاء العاجل.

أعراض مرض تسبب في دخول الدكتور هاني الناظر للمستشفى

كيف وصل هذا العرض للمرض الخطير؟ ومتى يصل الصداع بالمريض للسرطان، ربما أسئلة كثيرة أجاب عنها مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، بعد إصابة الدكتور هاني الناظر بصداع، بدأت أعراضه منذ فترة انتهت باكتشاف الخلايا السرطانية الخبيثة، مؤكدًا أن الصداع، الذي يشغل حيزا داخل الجمجمة، هو أحد الأعراض الشائعة للمرض، موضحًا إن الصداع قد يشير لـ الورم السرطاني، إذا كان مصحوبا بخمسة عوامل رئيسية، خاصة إذا كان الصداع مصحوبا بالشعور بالغثيان، والتي قد تزداد على مدار أسابيع أو شهور.

كيف تسبب الصداع في الإصابة بالسرطان؟

بحسب مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن الصداع قد يصل للسرطان في النهاية إذا كان مصحوبًا بهذه الأعراض:

1. مع الشعور بالمرض.

2. إذا كان مفاجئًا ولم تكن تعاني منه من قبل.

3. في حال إن شدته أيقظتك في الليل.

4. إذ تسبب في مشاكل في العين مثل رؤية الأضواء الساطعة أو النقاط العمياء.

5. حال ساءت الأمور بشكل مطرد على مدى أسابيع أو شهور.

فيما أكد الدكتور مصطفى كامل الفولي أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، لـ«الوطن»، أن الصداع عرض من أعراض الورم، إن يسبب سرطان الدماغ إلى الصداع بسبب الضغط داخل الجمجمة، وهو ما يسبب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة الأخرى.

وأوضح « الفولي» أن الورم يمكن علاجه والسيطرة عليه حال اكتشافه في وقت مبكر.

مفاجأة في مرض هاني الناظر.. صدمة لمحبيه

وانتابت الصدمة محبو ومتابعو الدكتور هاني الناظر، بعدما كشف نجله الدكتور محمد الناظر، عن الحالة الصحية لوالده، إذ أكد أنه يعاني من خلايا سرطانية خبيثة.

وكتب «الناظر» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، مفسرًا رحلة معاناته مع المرض قائلا: «كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا إنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة».

وتابع نجل هاني الناظر، «حاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها، لتحديد خطة العلاج الأنسب، خاصة إنه صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة».

هاني الناظر يبدأ في العلاج

رحلة علاج تبدأ من اللحظة، خضع لها استشاري الجلدية هاني الناظر، إذ أكدت الصفحة الرسمية الخاصة به، أن الدكتور هاني الناظر تعرض للإصابة بخلايا سرطانية بالفعل وتم البدء في أولى خطوات التعامل مع المرض، مطالبين بالدعاء.