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أستاذ قانون دولي: الديمقراطيون في أمريكا يتدخلون في شؤون الجمهوريين بشكل كبير

كتب:

أحمد شوقي
08:10 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
الدكتور جابرييل صوما

الدكتور جابرييل صوما

قال الدكتور جابرييل صوما، أستاذ القانون الدولي، إن جيم جوردان المرشح لخلافة كيفين مكارثي، على مقعد رئيس مجلس النواب الأمريكي بعد عزله، هو من المقربين للرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن.

الديمقراطيون يتدخلون في شؤون الحزب الجمهوري

وأضاف خلال مداخلة من واشنطن عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن من شارك في عزل مكارثي من النواب الجمهوريين هم 8 نواب فقط من 221 عضواً، وبقية الأصوات الـ210 كانت من الديمقراطيين، فالديمقراطيون يتدخلون كثيراً في شؤون الحزب الجمهوري.

ولفت إلى أنه يجب أن تكون هناك رؤية مستقبلية لما يحدث في أوكرانيا، والسبب الرئيسي في مساعدة أوكرانيا هو طرد الجيش الروسي من تلك البلاد، لكن التأخير الذي حدث في مساعدة أوكرانيا من بايدن تسبب في تأخر انتصار أوكرانيا.

طرد روسيا من أوكرانيا

وذكر أن المعركة دخلت شهرها التاسع عشر ومع ذلك لا توجد رؤية واضحة لمساعدات أوكرانيا، وهي أن المساعدت تقدم لطرد روسيا من أوكرانيا وليست مجرد مساعدات، والمساعدات ليست ضخمة فهي 103 مليارات دولار من 32 تريليون دولار الناتج الإجمالي الأمريكي.

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