«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تصاعد أزمة الديون العالمية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «أزمة ديون عالمية تتصاعد مع زيادة معدلات الفائدة».

وقال التقرير: «أزمة ديون عالمية تتصاعد مع مخاوف من مزيد من التفاقم مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة لضبط التضخم، صندوق النقد الدولي قال إن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا».

وأضاف: «الصندوق أكد في بيان أن الدين العام والخاص بلغ 238% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة 9% مقارنة بعام 2019».

وتابع: «الإنفاق المتزايد لتعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عزز مستويات الديون عالميا، المؤسسة المالية الدولية دعت الحكومات لاتخاذ خطوات عاجلة للحد من الديون من خلال المراقبة اليقظة لمستوى الدين الخاص وإنشاء أطر مالية جديرة بالثقة لإدارة استدامة الدين العام».

واستطرد: «ارتفاع مستوى الدين خلال فترة الجائحة لم يكن استثنائيا، إذ أن كل الديون العامة والخاصة أخذت في الارتفاع على مدار عقود مضت، الصندوق حمل الصين المسؤولية على جزء كبير من هذه الزيادة، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة».