دعاء قبل صلاة الفجر يوم الجمعة.. «ردده واغتنم فوائده»

صلاة الفجر من أكثر الصلوات المُحببة إلى قلوب المسلمين، لا سيما يوم الجمعة؛ يشعرون فيها بالهدوء والسكينة والاختلاء للتعبير عن كل ما يسكن قلبهم من أمنيات ورغبات، ولأن هذه الصلاة يسبقها استعداد خاص مثل ترديد الأدعية الدينية، فيمكن الإشارة إلى عدة أدعية دينية يرددها المسلم قبل تأديته لصلاة الفجر يوم الجمعة.

الدعاء بما يسكن القلب

وعلى الرغم من عدم وجود صيغة معينة لدعاء قبل صلاة الفجر يوم الجمعة، بحسب توضيح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بـ الأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، الذي أكد أن الدعاء هو كلمات شفاهية تلقائية تخرج من المؤمن للتعبير عما يسكن قلبه من أمنيات ورغبات، ناصحًا المسلم بمناجاة ربه بما يسكن قلبه جون محاولة تنميق أو تجميل للكلمات: «أدعوا بما تتمنوا؛ فالله سميع رحيم».

وحول أهمية الدعاء في حياة المسلم، أضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن الدعاء يعتبر من أهم العبادات في حياة المسلم، ويجب أن يحرص على ترديد طوال اليوم، وخلال ساعات القيام والجلوس، لافتة إلى أن هناك عدة صفات يُستحب توافرها في المؤمن عند مناجاة ربه بالدعاء، وهي الصبر والثقة والإيمان الكامل في الله وفي كونه سميع رحيم، وأنه سيأتي بالإجابة حتى وإن تأخرت.

دعاء قبل صلاة الفجر يوم الجمعة

ومن الأدعية الدينية التي يمكن للمسلم ترديدها قبل صلاة الفجر يوم الجمعة:

- «اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم في هذا اليوم المبارك زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا الله».

- «اللهم مع فجر هذا اليوم أسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت بها ‏‏عليّ‏، وبلائك الذي ابتليتني، وبفضلك الذي أفضلت علي أن تدخلني الجنة‏، يارب ادخلنى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب».

- «اللهمّ لك الحمد أنت قيّوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنّة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق والساعة حق، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء».

اغفر لي ذنوبي وخطاياي

- «اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين».

- «يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام و بملكك الذي لا يضام و برحمتك التي و سعت كل شيء و بنور و وجهك الذي ملاء أركان عرشك و بقدرتك على جميع خلقك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم».