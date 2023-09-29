دعاء يوم الجمعة للرزق.. «يا رب إن كان رزقي في السماء انزله»

يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو من الأيام المميزة في الأمة المحمدية، ويستغل المسلمون هذا اليوم في الدعاء والابتهال والتقرب إلى الله عز وجل، ويتحرى المسلمون في هذا ساعة استجابة دعاء، لأن الدعاء من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد من ربه، ويتساءل المسلمون عن دعاء يوم الجمعة للرزق، وذلك حتى يدعوا به خلال هذا اليوم المبارك.

دعاء يوم الجمعة للرزق

ولا توجد صيغة محددة في دعاء يوم الجمعة للرزق، ولكن يدعو المسلم بما يشاء عسى أن يرزقه الله وجل الرزق الذي يطلبه، ومن الأدعية التي يمكن أن يستعين بها المسلم في دعاءه:

«اللهم إننا نرفع حاجتنا إليك متوكلين عليك، لأننا نؤمن بأن خزائن الكون في يديك»،

«اللهم هون علينا الصعاب ويسر لنا الأسباب، واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب، اللهم إنا نعوذ بك من قهر يؤلمنا ومن هم يحزننا»

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

اللهم أرزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا احتسب رضا وسعادة وسكينة وتوفيق.

دعاء يوم الجمعة

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها ضمن دعاء يوم الجمعة للرزق:

يارب إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فارزقني خيره، وإن كان قليلًا فأكثره، وإن كان كثيرًا فبارك اللهم لي فيه.

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

اللهم اسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وان تحفظ الإسلام والمسلمين وان تفرج كربنا وتيسر امرنا وتغفر ذنوبنا واسر ا فنا في امرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.