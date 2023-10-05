يتميز مولود برج الحوت بطيبة القلب وحب العمل وطموحه الذي ليس له حدود والذي يدفعه طوال الوقت لوضع خطة تساعده على تحقيق أهدافه مهما طال عليها الزمن، وإلى جانب ذلك فهو رومانسي ومخلص وشديد الغيرة على شريك حياته وصادق ويميل للعيش في الخيال مما يساعده على الإبداع والابتكار.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، حظك اليوم برج الحوت الجمعة 6-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج الحوت بمناقشة زملائك طوال الوقت حتى تستطيع أن تحصل على فكرة مميزة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، للمشارك في تطوير مؤسسة العمل.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

وعاطفيا عليك الالتزام بوعودك مع شريك حياتك حتى تثبت له مدى حبك وإخلاصك، واعمل خلال الفترة المقبلة على تقوية علاقتك به وتجديد حياتكما معاً حتى تشعرا بالسعادة والحب دائما.