«سيب نفسك» تحصد عدة جوائز في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

أعرب الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث، عن سعادته لحصول العرض المسرحي «سيب نفسك» على عدة جوائز في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما.

جائزة أفضل ممثلة لعرض سيب نفسك

وحصلت الفنانة فاطمة محمد علي، على جائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل مونودراما مسرحية متكاملة، كما حصل المخرج المسرحي الدكتور جمال ياقوت على جائزة التميز كمخرج لمونودراما «سيب نفسك».

جدير بالذكر أن العرض حصل على جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء مناصفة في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر.

«سيب نفسك».. حالة فريدة من الإبداع

«سيب نفسك» حالة فريدة من البهجة والامتاع، مونودراما استعراضية غنائية مناسبة للأطفال والكبار، تجمع بين فنون الرقص والغناء والأراجوز والعرائس المتحركة، وهو ترجمة الدكتورة نبيلة حسن، وديكور أحمد أمين، وأزياء نهاد السيد، وتصميم وتنفيذ عروسة الدكتور نبيل الفيلكاوي، وإضاءة إبراهيم الفرن، وأشعار الدكتور محمد مخيمر استعراضات مناضل عنتر، موسيقى وألحان حاتم عزت، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا، وإخراج جمال ياقوت.