كوريا الجنوبية تفرض غرامات على «جوجل» و«أبل» بسبب احتكار سوق التطبيقات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بإن الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية، قالت اليوم الجمعة، إنّ شركة جوجل التابعة لألفابت، وشركة أبل تستغلان مكانتهما المهيمنة في سوق التطبيقات، وحذرت من غرامات محتملة يصل مجموعها إلى 50.5 مليون دولار.

هيئة الاتصالات الكورية

وقالت هيئة الاتصالات الكورية في بيان لها، إنّ عملاقي التكنولوجيا، أجبرتا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة، وتسببتا في تأخير غير عادل في مراجعة تطبيقات، وجاء في البيان، أنّ الهيئة أخطرت الشركتين لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وستجري مداولات بشأن فرض غرامات.

ولم ترد جوجل وأبل على طلبات «رويترز» للتعليق، وفي السياق ذاته، وافقت كوريا الجنوبية في عام 2021، على تعديل لقانون شركات الاتصالات، يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.

تعزيز المنافسة العادلة

وقالت الهيئة إن فرض جوجل وأبل، طرق دفع معينة ورسوم تمييزية من أبل على مطوري التطبيقات المحليين، يقوض على الأرجح الهدف من القانون والمتمثل في تعزيز المنافسة العادلة.