صورة تكشف شكل شركة جوجل عند تأسيسها منذ 25 عاما.. جراج مستأجر

احتل عملاق محركات البحث جوجل مكانة في حياة ملايين البشر حول العالم، فهو الوجهة الأولى للراغبين في البحث عن المعلومات، إضافة إلى كونه أداة لتقديم العديد من الخدمات الأخرى كالفيديوهات وإرسال الرسائل عن طريق الإيميلات وتحديد الموقع والخرائط، من خلال يوتيوب وأندرويد وخرائط جوجل وGmail.

السعي للحصول على الدكتوراة نواة إطلاق جوجل

الحياة الهادئة بمنتصف التسعينيات تحديدا بأغسطس عام 1998 قبل انتشار الإنترنت والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي بدول العالم، ربما كانت سببا في تعرف كل من لاري بيج وسيرجي برين مؤسيي جوجل.

حيث جمعت بينهما الصدفة عند توجههما للحصول على درجة الدكتوراة في برنامج علوم الكمبيوتر بجامعة ستانفورد، وبدأو مشروعا بحثيا أطلق عليه في البداية اسم باك روب، وكان هذا المشروع هو الذي تمت إعادة تسميته لاحقا بـ Google، وهو ما أحدث تحولا في المشهد الرقمي العالمي.

تأسيس جوجل بـ 100 ألف دولار من سكن جامعة ستانفورد

وشهد اليوم احتفال جوجل بذكرى التأسيس ال، 25، من خلال رسم شعار مبتكر خاص من جوجل، يضم جميع الشعارات المختلفة التي حملها المحرك على مدار العقدين ونصف العقد الماضيين، وكانت شركة Google Inc قد بدأت رسميا بشيك بقيمة 100 ألف دولار من آندي بيكتولشيم، المؤسس المشارك لشركة صن ميكروستيم، من غرفة سكنهم في جامعة ستانفورد، انتقل بيج وبرين إلى مكتبهم الأول، وهو عبارة عن جراج مستأجر في مينلو بارك، كاليفورنيا، كان هذا الجراج بمثابة مكان عملهم واستضاف أيضا طاولة بينج بونج، وأصبح منزلهم لعدة سنوات حيث عملوا بلا كلل على تحقيق رؤيتهم للإنترنت المنظم، وفقا لشبكة تلفزيون Republic TV الهندية.

أكثر من مجرد محرك بحث

جوجل اليوم، أبعد من مجرد محرك بحث، بفضل إضافة العديد من المنصات مثل يوتيوب وأندرويد وخرائط جوجل وGmail، التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية للمليارات حول العالم، ليمتد تأثير جوجل على عالم التكنولوجيا، عندما أصبح محرك البحث الافتراضي لشركة ياهو في عام 2000، وقد أرسى تقديم برنامج AdWords في أكتوبر عام 2000 الأساس لهيمنة جوجل في مجال الإعلان عبر الإنترنت، بحسب شبكة التلفزيون الهندية، مشيرة إلى تطور آخر هام شهدته الشركة عام 2004، عندما أعلنت جوجل عن خدمة Gmail بسعة تخزينية رائدة تبلغ 1 جيجابايت، ما أحدث ثورة في خدمات البريد الإلكتروني، وعزز مكانتها في حياتنا اليومية، وفي العام نفسه، طرحت شركة Google أسهمها للاكتتاب العام في أغسطس.

استحواذ جوجل على العديد من المنصات

امتد ابتكار جوجل إلى ما هو أبعد من البحث والبريد الإلكتروني ودخلت الشركة في مجال الهاتف المحمول، من خلال الاستحواذ على اندرويد في عام 2005 وإطلاق Google Talk، ثم كان الاستحواذ على موقع يوتيوب عام 2006 بمثابة دخول جوجل إلى عالم الفيديو عبر الإنترنت، وفقا لشبكة تلفزيون Republic TV الهندية، وتم توسيع نطاق وصولها إلى الإعلانات عبر الإنترنت، وسمح إدخال البحث الشامل في عام 2007 للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة واسعة من أنواع المحتوى ضمن بحث واحد.

هاتف بنظام الأندرويد

في عام 2008، كشفت جوجل النقاب عن هاتفها الافتتاحي الذي يعمل بنظام التشغيل اندرويد، T- Mobile G1، وقدمت للعالم متصفح الويب كروم، وشهدت السنوات اللاحقة إطلاق Google Glass، والاستحواذ على شركة Waze الناشئة لرسم الخرائط، وتأسيس Alphabet، الشركة الأم لشركة جوجل، وتولى ساندر بيتشاي منصب الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ضمن مجموعة Alphabet، بحسب شبكة تلفزيون Republic TV الهندية.