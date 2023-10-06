آخر موعد لتحرير تأييدات المرشحين للرئاسة مع انتهاء اليوم الثاني بدون متقدمين

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة، اليوم الثاني من المدة المحددة لتلقي أوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 دون تقدم أي من المرشحين المحتملين أوراقه، الذي يستمر لمدة 10 أيام حتى 14 أكتوبر الجاري يوميا وفي العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير يغلق في الثانية ظهرا.

14 أكتوبر آخر موعد لتحرير توكيلات التأييد

ووفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تم تحديد يوم 14 أكتوبر الجاري، ليكون آخر موعد لانتهاء تحرير التأييدات لراغبي الترشح، وتعتبر التأييدات من الأوراق الأساسية في تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية، لأنها إذا جاءت بعد غلق باب الترشح ستكون دون جدوي.

ومن المستندات الأخرى المطلوبة لتقديم طلب الترشح:

- شهادة ميلاد للمرشح و ألاّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا.

- صورة المؤهل ويشترط أن يكون حاصلا على مؤهل عالي.

تقديم الصحيفة الجنائية وإقرار الذمة المالية

- إقرار للمرشح بمصريته ومن أبوين مصريين ولا يحمل أي جنسية أخرى.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة بتأديته الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- إقرار الذمة المالية عن ممتلكاته وزوجته وأبنائه القصر.

- بيان بمحل إقامة المرشح لتواصل الهيئة معه.

- إقرار بتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية و لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

- التقرير الطبي الصادر من المجالس الطبية بخلوه من أي مرض ذهني أو بدني.