الهيئة الوطنية للانتخابات: لليوم الثاني على التوالي لم نتلقَ أية طلبات للترشح

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، إنه لليوم الثاني على التوالي لم نتلقَ أية طلبات للترشح على منصب رئاسة الجمهورية.

وأوضح بنداري، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة مستمرة في عملها يوميا من 9 صباحا حتى الـ5 مساء، وذلك حتى يوم 14 أكتوبر، مشيرا إلى أن اليوم الأخير سيتم العمل حتى الثانية ظهرا.