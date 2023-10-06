«عام الإيسيسكو للشباب».. دعم لـ«الباحثين والمبدعين والمبتكرين»

يجتمع ممثلو شباب 57 دولة ضمن منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، على أرض مصر اليوم، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإطلاق «عام الإيسيسكو للشباب»، حيث يشهد المؤتمر مشاركة دولية بارزة بحضور ممثلى عدد من الدول والمنظمات والجهات المعنية بالشباب.

ويشارك الرئيس فى فعاليات إطلاق «عام الإيسيسكو» فى إطار حرصه على دعم وتمكين الشباب المصرى، ومناقشة قضاياهم، والاستجابة لآمالهم وتطلعاتهم.

وكانت الدولة المصرية قد أطلقت فى السنوات التسع الماضية عدداً من البرامج الموجهة لكافة الباحثين والمبتكرين، منها مِنح للابتكار وريادة الأعمال، وإطلاق مسابقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للابتكار بالتعاون بين الجامعات والصناعة، مع مضاعفة الوزارة جهدها لدعم البحث العلمى فى مصر، والارتقاء به من خلال عدد من البرامج والمبادرات المتنوعة، كما أطلقت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، ليصبح أكبر مظلة لإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية فى منظومة زيادة الأعمال والابتكار، بهدف تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية.

كما أطلقت الدولة أيضاً مبادرة مليون مبرمج مع شركة هواوى، ومبادرة «Women up» لدعم رائدات الأعمال، كما استضافت وكالة الفضاء الأفريقية، واعتمدت 300 منحة للدورة الثامنة من برنامج علماء الجيل القادم عام 2022/2023، وعملت على تنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين، كما أقامت «قمة مصر للمشروعات الاستثمارية المجتمعية» لعام 2023.