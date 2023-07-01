«التعليم العالي»: الإيسيسكو تطلق جائزة تحويل النفايات الحيوية لعام 2023

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو – ألكسو – إيسيسكو»، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في دعم الكوادر والخبرات المتميزة في مختلف المجالات، وخاصة التي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، عن فتح باب التقدم لجائزة «تحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية» والتي أطلقتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» لعام 2023.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة التي طورت تقنيات مبتكرة وسهلة لاستخلاص البروتين والدهون والكربوهيدرات من المواد الغذائية المهدرة واستخدامها لتصنيع ألواح غذائية؛ للمساهمة في القضاء على سوء التغذية بالمناطق المتضررة من قلة الغذاء حول العالم، فضلًا عن تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء في الدول الأعضاء بالإيسيسكو.

الجائزة قيمتها تقدر بـ100,000 دولار أمريكي

وأوضح المشرف على اللجنة الوطنية أن الجائزة تستهدف عدة فئات، هى: النساء، والشباب، ورواد الأعمال، والمهندسين، والشركات الناشئة المختصة فى تطوير تكنولوجيا استخلاص مختلف المكونات الغذائية المهدرة بالدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة قيمتها تقدر بـ 100,000 دولار أمريكي لأفضل ثلاث شركات ناشئة تعمل في هذا المجال.

وأضاف القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن هناك لجنة تحكيم من خبراء دوليين ستتولى تقييم الأعمال لاختيار الفائزين في هذه الجائزة.

وتابع الوزارة أنه لمعرفة المزيد من المعلومات حول الجائزة يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، وأنه على المتقدمين موافاة منظمة الإيسيسسكو بعدد من الاشتراطات:

• السيرة الذاتية الكاملة لجميع أعضاء الشركة الناشئة.

• ملخص المشروع في (خمس) صفحات كحد أقصى.

• عرض منهجية استخدام المكونات المستخلصة لصنع الألواح الغذائية

• ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى الإيسيسكو، من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك في موعد غايته 31 أغسطس .