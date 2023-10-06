وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفى كفر صقر المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى كفر صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى كفر صقر

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة، وجرى التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، كما شدد وكيل الوزارة على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين بقسم العيادات الخارجية، وباقي الأقسام الطبية الأخرى بالمستشفى.

تطوير العناية المركزة وتشغيلها تجريبيا

كما تفقد الدكتور هشام مسعود وحدة العناية المركزة الجديدة، التي تم تشغيلها تجريبياً في مارس الماضي، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلي 19 سرير، بدلاً من 12 سرير عناية قبل التطوير، وبلغت التكلفة التقديرية للأعمال 2 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتضم الوحدة 6 أجهزة تنفس صناعي، و19 مونيتور، وجهاز صدمات، وجهاز أشعة متنقل، وأشعة تليفزيونية، و2 جهاز ABG لقياس غازات الدم، و5 أجهزة رسم قلب، وجهاز تحليل لإنزيمات القلب.

واطمأن وكيل الوزارة على الحالة الصحية لمرضى العناية، ومناظرة السجلات الطبية الخاصة بهم، والتأكد من تدوين الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، مع التوصية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، مشددا على ضرورة تحديث البرامج التدريبية لطاقم التمريض، منتهيا بمراجعة آليات تسليم وتسلم النفايات الطبية الخطرة بالمستشفى.

كما تفقد «مسعود» أعمال التطوير الجارية بالمبني الجديد للمستشفى، الذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، وتم الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمبني، مؤكدا على سرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة كفر صقر.