بالأرقام.. كم صرفت «المالية» على قطاعي الصحة والتعليم خلال 9 سنوات؟

كشفت وزارة المالية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حجم الإنفاق الضخم على قطاعي التعليم والصحة خلال 9 سنوات، مؤكدة تحقيق نجاحات كبيرة في النهوض بالقطاع المالي وميكنة الإدارات، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي وضمه الكيانات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي إلى حاضنة الدولة.

حجم الإنفاق على التعليم

وحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع الإنفاق العام على قطاع التعليم الجامعي وقبل من 84.1 مليار جنيه في 2013- 2014 إلى 230 مليار جنيه في 2023- 2024، بمعدل نمو قدره 173%، وإجمالي إنفاق خلال تلك الفترة يصل لنحو تريليون و547 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

الإنفاق على التأمين الصحي للطلاب

وارتفع الإنفاق على دعم التأمين الصحي، ويشمل دعم التأمين الصحى على الطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، والتأمين الصحي الشامل لغير القادرين، من 539 مليون جنيه في العام المالي 2013- 2014 إلى 2.7 مليار جنيه في العام المالي 2023- 2024، بنسبة زيادة 407%، وإجمالي إنفاق خلال تلك الفترة يصل إلى 9 مليارات و750 مليون جنيه، منها مبلغ 2 مليار و572 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة.

الإنفاق على الصحة

وأوضحت «المالية» أن حجم الإنفاق العام على القطاع الصحي ارتفع من 36.4 مليار جنيه في 2013- 2014 إلى 200 مليار جنيه في عام 2023- 2024، بمعدل نمو قدره 447%، وإجمالي إنفاق خلال تلك الفترة يصل إلى نحو 1تريليون و125 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية (شراء الأصول غير المالية) من 53 مليار جنيه في العام المالي 2013- 2014 إلى 587 مليار جنيه في العام المالي 2023- 2024، بنسبة زيادة 1009%.

مخصصات العلاج على نفقة الدولة

ونجحت «المالية» في زيادة المخصصات لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، غير خاضعين لأي أنظمة تأمينية، من 2.5 مليار جنيه في العام المالي 2013- 2014 إلى8.1 مليار جنيه في العام المالي 2023- 2024، بنسبة زيادة 224%، وإجمالي إنفاق يصل إلى 68.3 مليار جنيه.