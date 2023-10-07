طريقة تثبيت «أندرويد 14» بعد إطلاقه رسميا.. 5 ميزات مهمة

أطلقت جوجل نظام «أندرويد 14» الأحدث، الأربعاء الماضي، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها العالمي، الذي كشفت فيه عن سلسلة هواتفها الأحدث «بكسل 8»، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة الخاصة بها.

ونقدم لكم عبر السطور التالية طريقة تثبيت نظام التشغيل «أندرويد 14»، وأهم ما يحتوي عليه من مزايا.

مزايا أندرويد 14

يأتي نظام التشغيل الأحدث Android 14 بالعديد من المزايا والتي من أهمها:

- إمكانية اختيار المظهر الكلاسيكي أبيض وأسود عبر نظام التشغيل.

- خلفيات الذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكنك الحصول على خلفيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

- الوصول إلى اختصارات التطبيقات وتغيير الجوانب المختلفة لشاشة القفل.

- تقديم الصور ومقاطع الفيديو بجودة HDR أكبر.

- يمكنك استخدام كاميرا هاتفك ككاميرا ويب للكمبيوتر المحمول.

طريقة تثبيت نظام التشغيل أندرويد 14

أطلق «أندرويد 14» إلى الآن عددا محدودا من الهواتف، أبرزها هواتف جوجل بكسل، وسيتم إطلاقه تباعًا على باقي الأنواع، ويمكنك تثبيته كالتالي:

- افتح تطبيق الإعدادات.

- انتقل إلى النظام.

- اضغط على تحديث النظام.

- اضغط على التحقق من وجود تحديث.

- عندما ترى تحديث Android 14، انقر على تنزيل.

- انتظر حتى يتمكن جهازك من إنهاء التنزيل.

- قم بتثبيت التحديث.

إذا لم يكن هاتفك من الأجهزة المؤهلة للحصول على Android 14، فقد تتمكن من الحصول عليه من الشركة المصنعة لهاتفك، قبل تثبيت أي تحديث، تأكد من عمل نسخة احتياطية لهاتفك، وقد يستغرق تثبيت التحديث بعض الوقت.