جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب بعد إطلاق صواريخ من غزة
كتب:
محمد علي حسن
10:00 ص | السبت 07 أكتوبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب، صباح السبت، بعد عملية مشتركة شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».
استدعاء قوات الاحتياط
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه قبل نحو ساعة نفذت حركة حماس عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل، مشيرًا إلى استدعاء قوات احتياط عسكرية.
وأضاف: «سيقوم الجيش الإسرائيلي بحماية المستوطنين، وستدفع منظمة حماس ثمنا باهظا».
وطلب المتحدث من «المستوطنين الانصياع لأوامر قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء قرب المناطق المحمية»، كما طلب من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.