كاتب فلسطيني: أحرار الأمة العربية خاضوا حرباً مع مصر ضد إسرائيل

أكد الكاتب الصحفي الفلسطيني، ثائر نوفل أبو عطيوي، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 ستبقى ذكرى عطرة معتقة بنشوة الانتصار على دولة الاحتلال الاسرائيلي، وقال إن مصر العروبة بجيشها الحر العظيم، وبسالة الجيش العربي السوري، وكافة أحرار الأمة العربية، خاضوا مع جمهورية مصر العربية شرف الانتماء للوعد والعهد وللأرض، أن تبقى عربية لا تدنسها أو تحتلها دولة استعمارية فاشية.

انتصارات أكتوبر العظيمة

وأضاف الكاتب الفلسطيني ان نصر السادس من أكتوبر جسد الحلم العربي، الذي أصبح واقعاً في انتصاراته على الجيش المحتل، وأعطى فسحة من الأمل بمزيد من الانتصارات، تؤكد أن العزيمة والإرادة والايمان بحتمية النصر المؤزر والمبين، العنوان الرئيسي لاسترداد كافة الحقوق المشروعة من أنياب الاحتلال الغاصب.

يوم تاريخي في ذاكرة كل العرب

واوضح «أبو عطيوي» أن السادس من اكتوبر يعتبر يوماً تاريخياً يجب أن يكون باقياً ومحفوراً في ذاكرة كل إنسان عربي من المحيط للخليج، لأنه اليوم الذي شنت فيه مصر العروبة الحرب على الاحتلال الاسرائيلي، وانتصرت عليه بسواعد جيشها وأحرار الأمة العربية، من خلال خطة عسكرية محكمة، استطاع فيها الرئيس الراحل أنور السادات، أن يعيد للأمة العربية ثقتها بنفسها، وأنها الأمة القادرة على صنع المعجزات والانتصارات.

رؤية وصمود بعد طول انتظار

وأكد «أبو عطيوي» أن الرئيس الرئيس الراحل أنور السادات استطاع في حرب أكتوبر أن يصل لهدف الانتصار بعد طول انتظار، من خلال رؤية عسكرية وسياسية مكللة بنجاح السياسي الماهر، الذي يعرف ما يريد قبل وبعد الحرب، ضمن رؤية واثقة بقدرات شعبه وجيشه، ومن اصطف معه من أحرار الأمة العربية، لكي يبرهن للعالم أجمع أن القوة هي قوة الأمل بالعمل والإرادة والعزيمة والصبر والصمود والتضحية، من أجل الوصول للانتصار العظيم، الذي تم تتويجه في يوم السادس من أكتوبر عام 1973.

وأشار إلى أن حرب السادس من أكتوبر حرب الإنجاز والإعجاز، التي أذهلت العالم أجمع، وهذا بسبب إدارة المعركة بعقلية عسكرية منقطعة النظير على كافة الصعد والمستويات.

الاستفادة من تجربة حرب أكتوبر المجيدة

وأعرب «أبو عطيوي»، في سياق متواصل، على ضرورة الاستفادة العملية من تجربة حرب أكتوبر المجيدة مطلوبة وهامة على كافة الصعد والمستويات، وهذا من خلال تأسيس حالة وحدوية شاملة عربية، تقوم على محددات ومعايير في كيفية النهوض في الواقع العربي الأليم، واستعادة الوحدة واللحمة العربية الواحدة ذات المصير المشترك إلى مسارها الصحيح ، لكي تتخلص كافة الدول العربية من براثن الحروب الداخلية والنظر للأمام بقوة واقتدار على مواجهة مخططات قوى الاستعمار، التي تحاول جاهدة النَيل من عزيمة الإنسان العربي وتهديد وجوده واستقراره.

انتصار كبير ومناسبة وطنية عربية

وفي نهاية حديثه، قال الكاتب الصحفي الفلسطيني إن انتصار أكتوبر العظيم انتصار السواعد المؤمنة بالنصر المؤزر المبين، وأضاف أنه بهذه المناسبة الوطنية العربية، كل الاحترام والتقدير لقيادة مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر، ولجيشها الباسل العظيم، الذي يثبت على الدوام بعزم وإرادة أنه عنوان للتضحية والعطاء من أجل وطنه وشعبه، وتحديه وتصديه لكافة فلول الارهاب والاستعمار، عاشت الذكرى، وعاشت مصر حرة عربية.