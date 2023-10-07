سماع دوي انفجارات في وسط قطاع غزة كتب: نرمين عفيفي 11:08 ص | السبت 07 أكتوبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بغارات إسرائيلية على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، بجانب سماع دوي انفجارات في وسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أسر إسرائيليين اثنين بعد إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة إسرائيل تعلن إغلاق المطارات إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: مسلحون يختطفون 5 جنود إسرائيليين إلى قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب.. ماذا يحدث في غزة؟ شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى بقطاع غزة غزة فطاع غزة غارات إسرائيلية بقلم نرمين عفيفي