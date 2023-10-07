الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب.. ماذا يحدث في غزة؟

أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب، صباح السبت، بعد عملية مشتركة شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».

استدعاء قوات الاحتياط

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه قبل نحو ساعة نفذت حركة حماس عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل، مشيرًا إلى استدعاء قوات احتياط عسكرية.

وأضاف: «سيقوم الجيش الإسرائيلي بحماية المستوطنين، وستدفع منظمة حماس ثمنا باهظا».

وطلب المتحدث من «المستوطنين الانصياع لأوامر قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء قرب المناطق المحمية»، كما طلب من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.

جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف لـ«حماس» في قطاع غزة

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قصف أهداف لحركة حماس في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، مشيرا إلى وقوع 4 عمليات تسلل من قطاع غزة إلى مستوطنات إسرائيلية.

وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حالة الطوارئ في نطاق غزة

وأعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، إلغاء رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي المقررة إلى براغ غدا إثر الاشتباكات التي وقعت بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترًا من غزة.