دكتور مصري بمعهد البترول ضمن قائمة الـ 2% للعلماء الأكثر تميزا في العالم

للعام الرابع على التوالي، أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية الأستاذ الدكتور محمد عطية مجاهد، رئيس قسم الاستخدامات البترولية بمعهد بحوث البترول ورئيس مشروع مبادرة الاستثمار والابتكار ضمن قائمة 2% للعلماء الأكثر تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم لعام 2023، والذي يعد حدثاً علمياً وعالمياً ضخماً.

مجاهد من أفضل 2% من العلماء حول العالم

ويتصدر الدكتور محمد عطية مجاهد مركزًا متقدمًا في مجال علوم المواد، ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم في مختلف مجالات العلوم والتي تستعين بقاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة، من بينها عدد البحوث ورصانتها وعدد الاستشهادات المرجعية لها ومعامل هيرش للباحث والتأليف المشترك، والاقتباس المركب، وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها دولياً.

وقد حصد مجاهد جائزة العلوم والتكنولوجيا في مجال تآكل الفلزات وحمايتها في عام 2005، وجائزة الأبداع العلمي والتكنولوجي في مجال الهندسة الكيميائية وتطبيقاتها عام 2012، وحصل على براءتي اختراع، ونشر 115 بحثاً ذات معامل تأثير مرتفع وأشرف على 42 رسالة ماجستير ودكتوراه.

وأشار إلى أن علم المواد أو هندسة المواد هو حقل متعدد التخصصات يتضمن خواص المادة وتطبيقاتها في مختلف ساحات العلم و الهندسة.

وهذا العلم يبحث العلاقة بين بنية المواد وخصائصها. لذلك فهو يضم عناصر من الفيزياء التطبيقية والكيمياء، وكذلك الهندسة الكيميائية ، الميكانيكية، المدنية والكهربائية وأن تواجده في القائمة هو إضافة له ولمعهد بحوث البترول وللعلوم المتخصصة التي تشهد اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة في ظل ما تقدمه من معرفة تعظم الاستخدامات الخاصة للمواد وتعمل على تحقيق القيمة المضافة لها وهو ما ينعكس إيجاباً ضمن منظومة العمل على تحقيق التنمية المستدامة.