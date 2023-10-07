حبس 3 مزارعين لاتهامهم بالتعدي على خطوط أنابيب البترول بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 3 متهمين بارتكاب وقائع سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول المارة بالأراضي الزراعية، لمدة 4 أيام، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بتسرب بترول من خط بقليوب

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من مسئول الأمن بإحدى شركات البترول باكتشافه وجود بقعة بترولية ناتجة عن تسريب من ماسورة خط أنابيب سولار بدائرة المركز.

ضبط المتهمين

على الفور تم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن القليوبية، بمشاركة قطاع الأمن العام، وبتقنين الإجراءات تبين أن مسئول الأمن بإحدى شركات البترول باكتشافه وجود بقعة بترولية ناتجة عن تسريب من ماسورة خط أنابيب سولار كائن بدائرة المركز، والعثور على برميل بلاستيكي داخل حفرة أعلى ماسورة الخط مُثبت به محبس.

وبتحديد مرتكبي الواقعة تبين أنهم 3 مزارعين يقيمون بدائرة المركز، وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 2 جركن بهما كمية من السولار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.