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محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بمحوري الخصوص وشركات البترول

كتب:

حسن صالح
03:32 م | الخميس 24 نوفمبر 2022
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية، اليوم الخميس، شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة، من بينها محور الخصوص ومحور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار خطة المحافظة علي استعاده الوجة الحضاري للشوارع، والقضاء علي أي مظاهر عشوائية والتيسير علي المواطنين، وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

سيارة كنس آلي على الطريق الدائري بمحور شبرا والخصوص

وتفقد محافظ محور الخصوص من نزله شارع الرشاح من الطريق الدائري حتى كوبري المطرية، مرورا بمحور شركات البترول، وذلك بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، موجها بالعمل على نظافة المحور، وتخصيص سيارة كنس لهذا المحور، وإزالة الأتربة من على الجانبين.

كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولا بأول، وعدم السماح مطلقا بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية، وتشجير الجزر الوسطى، وعدم السماح بأي إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش، إضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات، وإزالة أي مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور.

حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق

وأكد «الهجان»، استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 

 

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