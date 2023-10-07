دبلوماسي سابق: عملية «السيوف الحديدية» هدفها حماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إعلان الجانب الإسرائيلي إطلاق عملية «السيوف الحديدية» شيء مؤسف ومتوقع من حكومة متطرفة، لافتا إلى أن إسرائيل لديها مشكلة حيث منذ نشأتها لم يستطع أي حزب أن يحصل على الأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردا.

وأضاف «بيومي»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه من المؤسف أن وزير الدفاع الإسرائيلي الذي من المفترض أن يعطي انطباعًا أن بلده تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنه بارك الاعتداءات على المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن إسرائيل حكومة مقسمة متطرفة، ورئيسها من قبيل المتطرفين، ومحكوم عليه، وأصدر قانون هزلي بوقف دخوله في السجن، وهذا هو النوع الذي نتعامل معه.

الانقسام الفلسطيني

وأوضح أن هناك مشكلة على الجانب الفلسطيني، وهي الانقسام، إذ أن حماس دخلت واحتلت غزة دون شرعية ديمقراطية وخرجت عن شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، وتقود عملية دون تنسيق ولا منطق.