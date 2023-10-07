إسرائيل تطلق «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن بدء عملية «السيوف الحديدية»، ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس، اليوم السبت، وذكر أنَّ عشرات الطائرات الحربية تشنّ غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، مؤكدًا استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب، وإعلان حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كيلومترا، بالإضافة إلى تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق حماس رشقات صاروخية مُكثفة من قطاع غزة تجاه العديد من المدن في الداخل المُحتل، ودوّت صفارات إنذار في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي، وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اجتماع مع كبار القادة الأمنيين خلال ساعات؛ لبحث إطلاق الصواريخ من غزة، ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنات غلاف غزة للبقاء في الملاجئ.

واستشهد شابان فلسطينيان، وأُصيب 5 آخرون بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسيطنية «وفا»، بأن جثماني شهيدين و5 جرحى أحدهم خطيرة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عقب مواجهات على الشريط الحدودي شرق البريج.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بوجود رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إذ أعلن الإعلام الإسرائيلي عن سقوط 6 قتلى وأكثر من مائة مصاب جراء الهجوم الحالي.

كما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أنَّ الشرطة الإسرائيلية صرحت بأنه هناك 60 مسلحا نشطا في 14 موقعا داخل إسرائيل، مشيرة إلى ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلي بأن مسلحون يحتجزون رهائن إسرائيليين في بلدة أوفاكيم.