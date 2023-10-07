محافظ سوهاج: 27 عارضا يشاركون في معرض تراثنا للحرف اليدوية

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن 27 عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء المحافظة سيشاركون بعرض منتجاتهم في معرض تراثنا، الذي يقام بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 8 وحتى 14 أكتوبر الجاري، وذلك بالجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية

وأكد محافظ سوهاج اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظة سوهاج، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها وفقا لأحدث أساليب العرض والتسويق، مشيرا إلى تقديم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن متميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها و توفير فرص عمل مستقرة وناجحة.

سوهاج تشارك هذا العام بـ15 عارضة

وأضاف «الفقي»، أن سوهاج تشارك هذا العام بـ15 عارضة من تكتل التلى بجزيرة شندويل، و12 عارضا لمنتجات النسيج بالكوثر وأخميم، لافتا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمشاركين بالمعرض من أبناء المحافظة.