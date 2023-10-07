جامعة سوهاج: محو أمية 13 ألفا و400 دارس خلال دورة يوليو الماضي

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه وفقا لنتائج دورة يوليو 2023، التي أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، نجحت الجامعة في محو أمية 13402 دارسا بقرى ومراكز المحافظة، لتحقق المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

ملف محو الأمية بجامعة سوهاج

وأكد «النعماني» أن إدارة الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ، وتعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات التعليم العالي، للقضاء على الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية، تحقيقاَ لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الجامعة نجحت في استغلال إمكانياتها المادية والبشرية، والاستفادة من قدرات طلابها، لدعم خطط الدولة والمشاركة في هذا المشروع القومي لمحو أمية المواطنين في قرى الريف المصري، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

دور جامعة سوهاج في خدمة المجتمع

وقال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن ما حققته الجامعة من نجاحات في مجال محو الأمية يعكس دورها الحيوي والفعال في خدمة المجتمع، ويبرز مشاركتها الجادة في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاَ، وتوفير حياة كريمة ومستدامة لهم، عن طريق تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة تشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، إلى جانب استهدافها القضاء على الفقر والجهل والأمراض.