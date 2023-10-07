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الاحتلال يغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس

كتب:

محمد علي حسن
02:06 م | السبت 07 أكتوبر 2023
مدينة القدس المحتلة

مدينة القدس المحتلة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، وبيت اكسا، والزعيم، وحزما، منعت التنقل من القدس واليها بشكل كامل.

وأضافوا، أن عشرات المواطنين الفلسطينيين باتوا عالقين بسبب اغلاق الحواجز، وأزمة مرورية على كافة المداخل المؤدية للقدس.

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