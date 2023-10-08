حظك اليوم برج الحمل الأحد 8-10-2023 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل، أنه شخص قيادي ويستطيع أن يقود فريقًا كاملًا بنجاح كبير دون أن يشعر بأنه غير مؤهل لذلك، كما أن مرؤوسيه يحبوه بسبب قدرته على القيادة وإظهار المواهب في كل شيء، فهو يقدر تعب كل شخص بإنصاف.

كما يوصف دائما برج الحمل أنه يحسب خطواته جيدا قبل أن يقوم بأي شيء رغم أنه اندفاعي في بعض الأحيان، وعلى الجانب الآخر نجد أن مولود برج الحمل سريع الغضب عندما يتم التقليل منه فهو شديد الثقة بنفسه ولا يتقبل أبدا أن يتم التقليل منه مهما كان الوضع الخاص به،

توقعات برج الحمل

في هذا الصدد، يستعرض «الوطن» لقرائه ومتابعيه ضمن الخدمات اليومية المستمرة، توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 8-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الفلك يدعمك اليوم مولود برج الحمل ولذلك حاول أن تستغل الفرص المتاحة في مكان العمل لإثبات همتك، لا تدخل في جدالات في مكان عملك، خاصة مع المديرين، فإن كفاءتك ستساعدك على التغلب على هذا التحدي، يمكن لأولئك الذين يرغبون في تبديل الوظائف حضور المقابلات.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

عاطفيا اليوم سوف تلتقي بشخص مميز اليوم وكن مستعدا للتعبير عن مشاعرك، سيتم قبول اقتراحك لجعل اليوم أكثر إشراقا، يمكن لأولئك الذين هم في علاقة أن يتوقعوا الحب والدعم من شريكهم، هذه لحظات قد يعتز بها كلاكما.

حظك اليوم برج الحمل صحيا

وصحيا ينصحك الفلك بأن تلتزم بنظام غذائي صحي، عليك الاهتمام بصحتك وتناول الخضراوات الطازجة لتستمتع بصحة جيدة، ولكن لا تقسو على نفسك، في ممارسة التمارين الصحية، واهتم بممارسة تمارين التأمل.