حظك اليوم برج الثور الأحد 8-10-2023 مهنيا وعاطفيا

يتميز أصحاب ومواليد برح الثور بأنهم أصحاب قدرة كبيرة على التفكير بشكل سليم فهو يخطط لكل شيء ويحب أن يتخذ قراراته بشكل سليم وموزون فهو يكره القرارت الطائشة دون تفكير، كما أنه منظم بشكل كبير ويحب أن يكون كل ما حوله مرتبًا بشكل كبير فهو يكره الفوضى والضوضاء من حوله.

ويقول دائمًا خبراء الفلك عن برج الثور سواء رجل أو امراة أنه مولود يتسم بالحساسية المفرطة ومشاعره المرهفة التي تجعله يتأثر من أقل كلمة يسمعها مهما كانت، مما يجعله يعاني من الاكتئاب في أوقات كثيرة لأنه لا يستطيع أن يتحمل الكلمات الجارحة بشكل كبير، لذا يجب أن يتعامل مع أشخاص تتفهم طبيعته خاصة في المشكلات.

توقعات برج الثور اليوم

ويستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم برج الثور الأحد 8-10-2023 على الصعيدين العاطفي والمهني في التقرير التالي، وفقا لما جاء بالموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

الفترة الماضية كنت تتهاون في بعض الأمور المتعلقة بالعمل واليوم عليك أن تعمل بكل جد في الوظيفة التي تعمل بها، وإذا شعرت بعدم الراحة غيرها لوظيفة أخرى إذ أن هناك وظائف لا تناسبك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

ينصحك الفلك اليوم الأحد بأن تجلس مع شريك الحياة بعض الوقت وتحدث عن الأمور التي تهمه، ليعرف كم تقدره وتحرص على مشاعره، ولا تخبئ عنه أي حديث رومانسي ليعلم كم أنك تمتلك إحساسًا مرهفًا.

حظك اليوم برج الثور صحيا

القهوة من المشروبات التي لا يفضلها مواليد برج الثور وينصحك الفلك بتناولها خلال تلك الفترة فهي تعطيك النشاط فأنت بحاجة لأن تركز، ثم انزل ومارس التمارين الرياضية كل صباح في الهواء الطلق، واحرص على تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على الخضروات والفاكهة الطازجة.