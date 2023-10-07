حظك اليوم برج الثور السبت 7-10-2023 مهنيًا وعاطفيًا

يملك أصحاب برج الثور وتحديدًا الرجال الكثير من الميزات الهامة ومن بينها أنه صاحب شخصية صبورة مثابرة، وهو يساعده على السعي وراء تحقيق أحلامه وأهدافه الذي يرغب في الوصول لها، متخطي جميع المشكلات التي قد تواجهه.

كما أن مولود برج الثور لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الناس، بل يحب الاستماع إلى أحاديث الآخرين، كما يعرف عنه حبه للعمل وإتقانه على أكمل وجه، ويعد أبرز ما يميز صاحب هذا البرج أنه يفضل الخروج في وقت النهار.

ويستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم برج الثور السبت 7-10-2023 على صعيد الحياة العاطفية والحياة العملية في التقرير التالي، وفقا لما جاء بالموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

يطالبك الموقع المختص بخبراء علم الفلك أن تحاول ألا تشعر بالتردد وأنت تأخذ قرارًا حاسمًا وخاص بالعمل ولا تنتظر للحظة الأخيرة، ولا تتعجل في الأمور من حولك حتى تكون قادرًا على المضي قدمًا بكل سهولة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

وبشأن العلاقات العاطفية فعليك أن تتحدث بشكل منطقي وحكيم مع شريك الحياة، حتى تتعرف على المشاكل والأفكار التي تقلقه، وكن مستعدًا إلى سماعه بشكل هادئ دون تعجل ليشعر بالأمان.

حظك اليوم برج الثور ماليًا

ماليًا أنت اليوم تحظى بكافة الفرص الجيدة فلا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية، لذا ابق متيقظًا للمكاسب المحتملة.