واتساب يكشف عن ميزة جديدة تخص المكالمات.. اعرفها

يعد واتساب من التطبيقات التي يستخدمها أكثر من ملياري شخص حول العالم، لذا تحرص الشركة على طرح الكثير من المميزات التي توفر تجربة أكثر سهولة للمستخدمين، كان آخر هذه المزايا تتعلق بشأن إجراء المكالمات الجماعية، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يتعلق بهذه الخاصية في السطور التالية.

ميزة المكالمات الجماعية في واتساب

يمكن لأي شخص على واتساب إنشاء رابطًا للمكالمات الجماعية، عن طريق إنشاء رابط مكالمة WhatsApp، ومشاركته حتى يتمكن أي شخص لديه حساب WhatsApp، من الانضمام إلى مكالمتك عن طريق فتح الرابط، بحسب الصفحة الرسمية لموقع واتساب.

ويلجأ المستخدم في كل مرة، إلى إنشاء رابط مكالمة، يكون عنوان URL مختلف وآمن، لذلك لا يمكن لأحد تخمين روابط مكالمتك، ويتم يتم تشفيرها من طرف إلى طرف، فهذه الراوبط مدعومة حاليًا على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android وiPhone.

خطوات إنشاء رابط المكالمات الجماعية

- اضغط على علامة تبويب المكالمات.

- انقر على إنشاء رابط اتصال.

- حدد نوع المكالمة أو الفيديو أو الصوت.

- قم بالضغط على «نسخ الرابط»، أو إرسال الرابط عبر WhatsApp لمشاركته في التطبيق نفسه، أو مشاركته في تطبيق آخر.

وأشار «واتساب» إلى بعض الأمور التي وجب مراعاتها في حالة استخدام رابط المكالمات الجماعية تمثلت فيما يلي:

- لا تشارك رابط المكالمات الجماعية إلا مع أصدقاءك فقط.

- لا يمكن للمستخدمين المحظورين استخدام رابط الاتصال الخاص بك.

- تنتهي صلاحية الروابط إذا لم يتم استخدامها لمدة 30 يومًا.

- يمكن إلغاء الروابط بواسطة WhatsApp لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمان.

- يمكن لمنشئ رابط المكالمة إزالة المشاركين وكذلك إزالة المشاركين وحظرهم.

طريقة إزالة أحد المشاركين في المكالمة الجماعية

يمكن لمستخدم واتساب إزالة أحد المشاركين في مكالمة جماعية، اضغط لفترة طويلة على اسم المشارك في المكالمة أو رقم هاتفه، أو المس أو انقر فوق إزالة «اسم المشارك في المكالمة» أو «رقم الهاتف» لتحدد في الأخير خيار إزالة أو حظر.