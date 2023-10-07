تيسير مطر أحد الموقعين على تزكيات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي: «بنرد الجميل»

وجّه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب «إرادة جيل»، رسالة شكر وتقدير وتحية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، على شكره للنواب الذين وقعوا تزكيات لترشحه وعددهم 424 نائبًا.

الانتخابات الرئاسية 2024

وصرح النائب محمد تيسير مطر تعليقًا على رسالة الشكر التي نقلها المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم، في أول مؤتمر صحفي لها: هذا شرف لنا ورد للجميل من شباب مصر وشباب النواب لانحياز سيادتك ودعمك للشباب.

جاء ذلك بعد شكر المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي للنواب الذين وقعوا على تزكيات لدعم ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

وكان المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي قد أعلن منذ قليل عن جمع مليون و130 ألف تأييد للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.