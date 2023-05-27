تيسير مطر: طالبنا الحوار الوطني بتوسيع اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الحزب طلب من الحوار الوطني توسيع اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب بتنظيم التحالفات بشكل أكبر من الاندماج، إذ أن الاندماج متاح لأي حزب خلال الفترة الحالية حال اتفاق رؤساء الأحزاب.

مطر: 42 حزبا مختلفين في الأيديولوجيات بتحالف الأحزاب

وأضاف «مطر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحزب يطالب بإضافة مواد تنظم التحالفات بين الأحزاب وبعضها البعض، إذ أن تحالف الأحزاب المصرية به 42 حزبا مختلفين في الأيديولوجيات، لكنهم متفقين في النهاية على مبادئ أساسية.

وأوضح أن الأحزاب في الحوار الوطني وجدت مساحة كبرى من أجل الحديث والمناقشة، إذ أن كل رؤساء الأحزاب قاموا بالحديث عن وجهات نظرهم ورؤيتهم حول مشكلات الأحزاب وكيفية تطوير أداء الأحزاب: «لقينا منصة كويسة للكلام والتواصل وتوصيل الرؤية أو وجهات النظر إلى اتخاذ قرار بشأن تطوير الأحزاب».