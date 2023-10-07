وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتشغيل المولد الكهربائي الجديد بمستشفى منيا القمح

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة

تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ، وجرى التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما ناقش مع إدارة المستشفى تنفيذ بعض الخطط التنظيمية، لتحسين أداء العمل بقسم الاستقبال، منها توفير غرفة لتخصص العظام بالاستقبال ونقل الصيدلية الداخلي للطابق العلوي، مع العمل علي توسعة لغرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وغرفة الغرز، متفقدا قسم العمليات الجراحية، ونظام التسجيل الطبي.

وضع خطة لتقليل عدد السجلات الإدارية بالعمليات

ووجه بوضع خطة لتقليل عدد السجلات الإدارية بالعمليات ومختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، كما ناظر مؤشرات الأداء بالعمليات الجراحية التي بلغ المتوسط لها شهريا 338 عملية، موجهاً مدير عام الطب العلاجي بتعزيز عدد الأطباء في بعض التخصصات الطبية، للمساهمة في إجراء عمليات ذات المستوى الثالث لخدمة المرضى بالمستشفى.

كما وجه هشام شوقي، بتوفير دولاب وأثاث ملائم لاحتياجات القسم، وغير بعض الأثاث المتهالك بالمستشفى، كما حرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

تركيب الوصلات الخاصة به وتشغيله في أقرب وقت

وفي نهاية الزيارة تفقد الدكتور هشام مسعود المولد الكهربائي الجديد، الذي جرى دعمه للمستشفى من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه، موجهاً بسرعة تركيب الوصلات الخاصة به وتشغيله في أقرب وقت، بعد أن جرى وضعه على القاعدة الخرسانية المخصصة له، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة منيا القمح.