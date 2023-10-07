الصحة الفلسطينية: 198 شهيداً وأكثر من 1000 مصاب برصاص جيش الاحتلال

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وصل إلى 198 شهيداً حتى الآن، وأكثر من 1000 مصاب، وذلك رداً على العملية التي نفذتها إحدى الكتائب الفلسطينية صباح اليوم السبت، بحسب خبر عاجل نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية» قبل قليل.

إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

بدوره أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة 33 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية، بحسب خبر عاجل نقلته فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم السبت.

دعوة للوقف الفوري للتصعيد

في سياق مواز، دعت المملكة العربية السعودية إلى الوقف الفوري للتصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في ظل تصعيد متبادل بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية عدة ردا على العنف المفرط الذي تنفذه إسرائيل ضد فلسطين.