عاجل.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تجديد فتوح ومفاوضات الأهلي.. «اتفاق مبدئي»

كشف مصدر مسؤول داخل جهاز الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل اتفاق النادي مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تجديد عقده، والاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تجديد فتوح ومفاوضات الأهلي: «الاتفاق تم»

وقال مصدر مسؤول داخل النادي في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، إن الاتفاق المبدئي تم مع أحمد فتوح على تجديد عقده لمدة 3 مواسم والأمر منتهي، لكن يتبقى شيء وحيد فقط، وهو دفع مقدم التعاقد الخاص باللاعب، ومن الممكن أن يدفع هذا المبلغ خلال الساعات القليلة المقبلة، والإعلان ومن الممكن أن ينتهي عقب تواجد المجلس الجديد خلال الفترة المقبلة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا