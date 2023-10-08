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عاجل.. قوات الاحتلال تقصف مقرات تابعة لحماس

كتب:

نرمين عفيفي
01:59 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
حركة حماس

حركة حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف 3 مقرات تابعة لحركة حماس في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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