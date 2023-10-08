عاجل.. قوات الاحتلال تقصف مقرات تابعة لحماس كتب: نرمين عفيفي 01:59 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023 حركة حماس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف 3 مقرات تابعة لحركة حماس في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: الطائرات الإسرائيلية تقصف منزل رئيس حركة حماس حماس تختطف 35 إسرائيليا لقطاع غزة.. ونتنياهو: الثمن سيكون غير مسبوق جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لـ«حماس» في قطاع غزة نتنياهو: حماس شنت هجوما مفاجئا ضد إسرائيل ومواطنيها حماس جيش الاحتلال بقلم نرمين عفيفي