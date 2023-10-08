عاجل.. «دستة نجوم» خارج قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري.. «أزمة هجومية»

يتغيب عدد من اللاعبين عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تخوض مباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين في تمام السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب الجيش في برج العرب.

غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل

وجاءت قائمة غيابات الأهلي عن مباراة الإسماعيلي كالتالي:

صلاح محسن وعمرو السولية بالإضافة إلى الثنائي كريم فؤاد وكريم نيدفيد، ومحمود متولي، بسبب الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية، وخضوع الخماسي لبرنامج تأهيلي من أجل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

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