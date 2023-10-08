«وفا»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي حتى إشعار آخر

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل أمام المصلين، حتى إشعار آخر، وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

إغلاق الطرق المؤدية للحرم الإبراهيمي

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية للحرم الإبراهيمي، كما أغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

اعتقال شابين فلسطينيين من بيت لحم

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين أحدهما يدعى ياسر نضال صلاح، والآخر سيف خالد موسى، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وعمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء قطاع غزة والضفة الغربية، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن الإضراب شلّ مناحي الحياة كافة.

وأغلقت الجامعات والبنوك والمحلات التجارية في محافظات الضفة الغربية المحتلة.