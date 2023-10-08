«وفا»: سلسلة غارات إسرائيلية على عدد من البنايات والمواقع في قطاع غزة

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على عدد من البنايات والمواقع والبنية التحتية في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت حصيلة الشهداء 232 شهيدا ونحو 1700 مصابا، بعضهم بحالة حرجة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وساوته بالأرض، ما أدى إلى إصابات في صفوف القاطنين في البنايات المجاورة له، كما تعرض ملعب فلسطين وطريقا رئيسية في محيطه، لقصف من جانب طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ، ما ألحق دمارا وخراباً في المكان وبالبنية التحتية.

بدورها، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل بلدتي حزما وعناتا شمال شرق القدس المحتلة، بسواتر ترابية، كما منعت المركبات من المرور بالاتجاهين عبرها وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة.