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«يونيفيل»: رصد إطلاق صواريخ من «كفرشوبا» اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية

كتب:

هانى حسن
09:24 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، أعلن أنّه في وقت مبكر من صباح اليوم، رصد جنود حفظ السلام إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرقي لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفرشوبا، وإطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان ردا على ذلك.

احتواء الوضع 

وأضاف: «أننا على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة»، مشيرًا إلى أنّ «حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتواجدون في مواقعهم ويقومون بمهامهم ويواصلون العمل، بما في ذلك من الملاجئ حفاظًا على سلامتهم».

ضرورة ضبط النفس

وشدد على أننا نحث الجميع على ممارسة ضبط النفس والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها لليونيفيل، لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني.

  

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