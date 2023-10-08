الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي استهدف 34 منشأة مدنية

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، محمد أبو مصبح، إنّه جرى تسجيل 3 حالات انتهاك بحق طاقم الهلال الأحمر وإصابة حرجة لأحد عناصرنا، واستشهاد 3 من مقدمي الخدمة الإسعافية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف «أبو مصبح»، في تصريحات خاصة لـ«لقاهرة الإخبارية»، صباح اليوم، أنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف 34 منشأة مدنية و3 أبراج بمناطق حيوية، لافتا إلى أنّ عدد سيارات الإسعاف في غزة ضعيف، وهناك نقص كبير في الكوادر الطبية اللازمة.

وصرح متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، بأنّ هناك نقصًا شديدًا في مخزون الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات في القطاع وعلاج الجرحى والمصابين، لافتا إلى أنّ أكثر من 250 فلسطينيا سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي شنت على القطاع أمس واليوم، فيما أصيب نحو 1700 آخرين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية توعدت بإنهاء القدرات العسكرية لحماس، كما أعلنت أنّها منعت دخول السلع والوقود إلى القطاع المكتظ بالسكان، فضلا عن قطعها للكهرباء، ما يجعل غزة محاصرة بالكامل.