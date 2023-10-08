حزب الوفد يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في فلسطين

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن المجتمع الدولي مُطالب بوقفة حاسمة تجاه غطرسة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى وتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في فلسطين، موضحا أن الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية هو الدبلوماسية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في أن يعيش في دولة مستقلة من خلال اتفاق أوسلو للسلام.

الانتفاضة الفلسطينية

وقال نائب رئيس حزب الوفد، في بيان له، إن الوصول لحلول سياسية تحقق المعايير الدولية يتطلب العمل الجاد من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتنازل كل طرف لكي يخطو نحو السلام، موضحا أن الدول لا تقام على الظلم وأكل الحقوق.

وأشار النائب سليمان وهدان إلى أن ماحدث يوم السبت من انتفاضة فلسطينية هو رساله قوية إلى حكومة اليمين المتطرف، معربا عن تمنياته أن يكون القادم للعقلاء ودعاة السلام، لأنه لا مكان للتطرف ولا مكان للعنف، ولكن المساحة المتاحه هي السلام كي يحي الإنسان ونحد من حمامات الدم.

انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

وقال نائب رئيس حزب الوفد، إن انتهاكات الاحتلال ضد أشقائنا الفلسطينيين تقود المنطقة لمزيد من التوتر، لافتا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حاسمة لوقف عدوان إسرائيل، خاصة أن التصعيد الإسرائيلي في غزة ينتهك كل قواعد القانون الدولي.