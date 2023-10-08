جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نيته إجلاء السكان في محيط غزة خلال 24 ساعة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ جيش الاحتلال أعلن نيته إجلاء السكان في محيط غزة خلال 24 ساعة.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة بعد عملية نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح أمس السبت، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

استشهاد 260 فلسطينيًا

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 260 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلاً، وإصابة نحو 1800 آخرين، وفقًا لآخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 في حالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.