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وزير النفط العراقي في أسبوع المناخ: العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري

كتب:

هانى حسن
01:22 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
حيان عبد الغني وزير النفط العراقي

حيان عبد الغني وزير النفط العراقي

قال حيان عبد الغني وزير النفط العراقي، اليوم، إن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان إلى استثمارات ضخمة.

أضاف «عبد الغني»، خلال مشاركته في أسبوع المناخ المُقام في السعودية، أن بغداد حوّلت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالات.

أشار الوزير العراقي، إلى أن العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري، في ظل زيادة متوقعة في الطلب على النفط العام المقبل.

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